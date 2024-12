Sør-Korea: Krever at presidenten stilles for riksrett

Fredag eller lørdag vil nasjonalforsamlingen i Sør-Korea stemme over et forslag fra opposisjonen om å stille president Yoon Suk-yeol for riksrett.

Bakgrunnen er presidentens beslutning om å erklære unntakstilstand, en beslutning som ble omgjort få timer senere etter krav fra de folkevalgte.

Yoon nekter for å ha brutt landets grunnlov og fastholder at beslutningen om å erklære unntakstilstand var berettiget, heter det i en kunngjøring fra presidentens kontor onsdag.

Presidenten nekter også for at sikkerhetsstyrkene på hans ordre hindret de folkevalgte fra å komme inn i nasjonalforsamlingen.

Folkets vilje

– Selv om unntakstilstanden ble opphevet, er det umulig å unngå tiltale for oppvigleri. Han må trekke seg, sier Park Chan-dae i Det demokratiske partiet, som er det viktigste opposisjonspartiet i Sør-Korea.

I en uttalelse sier partiet at det vil starte prosessen med riksrettssak mot Yoon, «i tråd med folkets vilje», dersom han ikke går av umiddelbart.

Lederen for presidentens eget parti, Folkemaktpartiet, sier Yoons forsøk på å innføre militær unntakstilstand var tragisk. Han krever at de involverte stilles til ansvar.

– Presidenten må komme med en direkte og grundig forklaring av denne tragiske situasjonen, sier Han Dong-hoon. Tidligere på har Han uttalt at unntakstilstanden var ulovlig.

Sperret inngangen

Yoons stabssjef og flere andre nære medarbeidere har tilbudt seg å gå av, men opposisjonen krever også at regjeringsmedlemmer, blant dem forsvarsminister Kim Yong Hyun, gjør det samme.

Unntakstilstanden ble kunngjort av Yoon tirsdag kveld og innebar blant annet at all politisk aktivitet ble forbudt og streng mediesensur.

Til tross for at soldater ble utplassert for å sperre inngangen til nasjonalforsamlingen, klarte 190 av de 300 folkevalgte å samles til et hastemøte. Der gikk de raskt enstemmig inn for å oppheve unntakstilstanden, noe Yoon gjorde.

