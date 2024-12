Sør-Koreas president sier han opphever den militære unntakstilstanden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge Yoon vil han holde et regjeringsmøte så fort som mulig. Tidligere vedtok nasjonalforsamlingen å blokkere unntakstilstanden.

Unntakstilstanden ble kunngjort at Yoon tirsdag kveld lokal tid. Han anklaget samtidig opposisjonen for å utgjøre «antistatlige» krefter og hevdet den var nødvendig for å beskytte landet mot trusler fra Nord-Korea.

Den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen samlet seg umiddelbart til et hastemøte og vedtok å oppheve unntakstilstanden.

Den innebar blant annet at all politisk aktivitet, også i nasjonalforsamlingen, ble forbudt.

I tillegg ble leger beordret tilbake på jobb etter en flere måneder lang legestreik.

Både FN, USA og Russland har uttrykt bekymring for situasjonen i Sør-Korea. USA fikk ikke noe varsel på forhånd.