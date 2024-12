Ytre høyre-parti truer med å felle Frankrikes regjering

– Nasjonal samling vil gå inn for et mistillitsvotum med mindre det skjer et mirakel i siste liten, og Barnier gjør endringer, sier partileder for Nasjonal samling (RN), Jordan Bardella, mandag morgen.

Konservative Barnier ble utnevnt til statsminister av president Emmanuel Macron i september, etter at valget i sommer endte uten et klart flertall i nasjonalforsamlingen.

Barniers mindretallsregjering er derfor under en konstant trussel om en mistillitsavstemning. Nøkkelen til enhver slik avstemning er Marine Le Pen, parlamentarisk leder for RN, som har uttrykt motstand mot flere deler av regjeringens budsjett for 2025.

RN har krav

Det er blant annet en trygdefinansieringsplan som Barnier skal legge fram mandag, som inkluderer enkelte kutt for mottakere av statlig støtte, som skaper trøbbel. Dersom Barnier ikke får støtte til planen i nasjonalforsamlingen, kan han bruke en fullmakt i grunnloven til å vedta budsjettet uten avstemning, noe som nesten helt sikkert vil lede til et mistillitsforslag.

Barnier gikk bort fra en planlagt økning i elektrisitetsskatten i forrige uke, men RN vil også at Barnier skal øke pensjonene i takt med inflasjonen. Barnier ønsker derimot å spare penger ved å øke pensjonen i mindre grad enn inflasjonen.

RN motsetter seg også kutt i støtten til reseptbelagte medisiner og er misfornøyde med at regjeringen kanskje øker skatten på gass. De vil også at Frankrikes bidrag til EUs budsjett skal minskes.

– Bekymret

Barnier og regjeringen kan ikke vente seg støtte fra venstresiden i nasjonalforsamlingen, så om et mistillitsforslag fremmes, må Macron igjen prøve å finne en statsminister.

Talsperson for regjeringen, Maud Bregeon, sier at regjeringen er åpen for dialog og at det er i Frankrikes interesse at landet har et budsjett for året som kommer – for ikke å havne i en situasjon med økonomisk kaos.

– Jeg er veldig bekymret for det som kan skje framover. Hvem vil starte en bedrift eller en fabrikk i Frankrike med slik usikkerhet? sier hun.

