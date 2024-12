SOHR: Assad kontrollerer ikke lenger Aleppo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I stedet har angivelig den islamistiske gruppen Hayat Tahrir al-Sham og allierte grupperinger full kontroll over byen. Det forteller Rami Abdulrahman, leder for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), til nyhetsbyrået AFP søndag.

Dette skal være første gang siden starten på den syriske borgerkrigen i 2012 at styrkene til Syrias president Bashar al-Assad ikke kontrollerer noe av Aleppo.

Militæret i Syria erkjente lørdag at opprørere hadde inntatt store deler av Aleppo. Byen er en av Syrias to største, og ifølge enkelte kilder er den større enn hovedstaden Damaskus.

SOHR opererer fra Storbritannia, men får opplysninger fra et nettverk av kilder i Syria.

Både Russland og Iran har lovet fortsatt støtte til Assad i kampen for å slå tilbake opprørerne. Russiske kampfly skal ha bombet opprørsmål i Aleppo.

En talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd sa lørdag at det nettopp er Assads avhengighet av Russland og Iran som har ledet til tapet av Aleppo.