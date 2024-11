Russlands forsvarsminister møtte Kim Jong-un

Forsvarsminister Andrej Belousovs besøk kommer til å styrke begge lands forsvarsevne i stor grad ved å fremme felles samarbeid og utvikling mellom de to landenes hærstyrker, melder Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA.

Ifølge KCNA beskriver Kim vestlige lands beslutning om å gi Ukraina lov til å sende raketter mot mål i Russland som «direkte militær innblanding i konflikten».

Belousov møtte også sin nordkoreanske motpart No Kwang-chol. Under samtalen la Belousov vekt på at avtalen mellom de to landene om militærsamarbeid, som ble undertegnet tidligere i år, er et bidrag for å redusere risikoen og «opprettholde maktbalansen» i det nordøstlige Asia, heter det i referatet fra det russiske forsvarsdepartementet.

Etter møtet med No understreket Belousov at det militære samarbeidet med landet er raskt økende. Nord-Korea og Russland er begge ilagt FN-sanksjoner – Nord-Korea for sitt atomvåpenprogram og Russland for Ukraina-konflikten.

Russland og Nord-Korea har etablert et tettere militært samarbeid siden Russlands invasjon av Ukraina i 2022. Nord-Korea har blant annet forsynt Russland med store mengder granater.

I juni undertegnet landene en strategisk avtale der de lover å hjelpe hverandre om de angripes.

Ifølge USA og Sør-Korea har Nord-Korea sendt over 10.000 soldater til den russiske Kursk-regionen, som tidligere i år ble invadert av ukrainske styrker. Dette er ikke bekreftet av russiske myndigheter.

