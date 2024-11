Barn trampet i hjel utenfor bakeri på Gazastripen

En lege ved al-Aqsa-sykehuset bekrefter til nyhetsbyrået AP at de tre døde av oksygenmangel som følge av trengsel.

Forsyningen av mat har de siste to månedene falt til nesten det laveste nivået siden krigen startet for rundt 14 måneder siden. FN og hjelpeorganisasjoner sier at sulten og desperasjonen er økende blant Gazas befolkning, som nesten utelukkende er avhengig av humanitær hjelp for å overleve.

Forrige uke ble flere bakerier i Gaza stengt i flere dager på grunn av matmangel. Da de gjenåpnet, samlet det seg store folkemengder som skrek og dyttet hverandre.

Palestinere over hele Gazastripen er avhengige av bakerier og veldedige kjøkken, og mange er bare i stand til å sikre familiene sine ett måltid om dagen.

