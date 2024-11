Palestinsk mor i Nord-Gaza: – Vi lever i en skrekkfilm

Israelske styrker har også trappet opp angrepene mot det sentrale Gaza, og stridsvogner rykket dypere inn både fra nordlig og sørlig retning i det lille territoriet.

Opptrappingen skjer dagen etter at Israel og Hizbollah innledet en våpenhvile i Libanon etter over et år med trefninger. Hizbollah er alliert med Hamas i Gaza, og mange palestinere håper israelerne kan inngå en lignende avtale her.

– Vi lever i en skrekkfilm fra virkeligheten, situasjonen er ubeskrivelig. Den israelske bombingen stopper ikke, verken fra lufta eller bakken, sier Umm Ahmada Lubbad (52) fra Beit Lahia i Nord-Gaza til nyhetsbyrået AFP.

Palestinere står i kø ved et kjøkken der det ble delt ut mat i Deir al-Balah torsdag. (Abdel Kareem Hana/AP)

Israel innledet 6. oktober en massiv fly- og bakkeoffensiv mot Jabalia og deretter i Beit Lahia – med løfte om å forhindre at Hamas omgrupperer.

– Verre dag for dag

Lubbad sier hun er redd for å forlate hjemmet sitt, men at hun kommer til å gjøre det hvis den israelske hæren beordrer henne til å evakuere.

– Vi vet ikke helt hvor vi skal dra, sier hun på telefon til AFP torsdag.

Abu Muhammad Al-Madhoun, som har flyktet fra Jabalia til det sentrale Gaza, sier situasjonen er katastrofal.

– Det blir verre for hver dag. Bombingen stopper ikke, forteller han.

Håper på våpenhvile

Også lenger sør lengter palestinere etter en pause fra den snart 14 måneder lange krigen.

– Jeg bare håper at en våpenhvile vil komme slik den gjorde i Libanon. Jeg ønsker bare at barna mine skal få se jorda mi, huset mitt, se hva de gjorde med oss. Jeg ønsker å leve i trygghet, sier Amal Abu Hmeid i skolegården til en skole omgjort til flyktningmottak i Khan Younis sør i Gaza.

Hun er tvunget på flukt, i likhet med nesten 2 millioner andre palestinere i Gaza.

Ikke klar til å avslutte krigen

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa torsdag at han er åpen for en våpenhvile i deler av Gaza, men ikke er klar for å avslutte krigføringen mot Hamas.

– Jeg kommer ikke til å la motparten i Gaza ruste opp igjen, så målet i nord er annerledes enn i sør. Men svaret mitt er tydelig: Jeg er klar for våpenhvile sør i Gaza, som jeg tror kan få gislene hjem, sier Netanyahu.

70 prosent kvinner og barn

Minst 44.330 palestinere er drept i de israelske angrepene i Gaza, hvorav 48 det siste døgnet, 37 av dem torsdag, ifølge helsemyndighetene. Minst 70 prosent av de drepte er kvinner og barn, ifølge FN.

Seks personer ble drept under to separate flyangrep mot et hus og en annen lokasjon nær sykehuset Kamal Adwan i Beit Lahiya i nord, mens fire andre ble drept under beskytning av en motorsykkel i Khan Younis i sør, opplyser kilder i helsevesenet som Reuters har snakket med.

I Nuseirat, en av de åtte gamle og etablerte flyktningleirene på Gaza, ble det gjennomført en serie flyangrep mot en blokk på flere etasjer og veier rundt en moské. Minst elleve mennesker ble drept i disse angrepene, ifølge kilder ved Al-Awda-sykehuset i leiren.

Angrep mot teltleir

Senere torsdag ble minst fem mennesker drept og flere såret i et israelsk flyangrep i nærheten av en teltleir øst i Khan Younis, opplyser helsepersonell.

Det israelske militæret sier til Reuters at deres styrker fortsetter å «angripe terrormål som et ledd i den operasjonelle aktiviteten på Gazastripen».

I Rafah, helt i sør nær grensa til Egypt, trengte stridsvogner torsdag dypere inn i den nordvestlige delen av byen, forteller innbyggere.

