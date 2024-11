Over 200 døde i flom i Spania – statsministeren forsvarer myndighetenes innsats

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg ber om at folk ikke lar seg villede: Hvis dere vil finne skyldige, så gjør det, men ikke pek på offentlige etater som har tatt ansvar, sa Pedro Sánchez da han tirsdag møtte i nasjonalforsamlingen for å redegjøre for myndighetene innsats.

227 personer er bekreftet døde i flomkatastrofen, og nesten 3000 mennesker måtte forlate hjemmene sine. Flommen ødela også infrastruktur, bygninger og la jorder under vann.

