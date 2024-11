Nordiske og baltiske statsledere: – Må ta større ansvar for egen sikkerhet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Europa må ta større ansvar for sin egen sikkerhet. Det forutsetter at vi øker samarbeidet vårt og fortsetter med langsiktig støtte til Ukraina, som kjemper for sin egen og vår sikkerhet, sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson i en pressemelding.

Onsdag har han samlet statslederne i nordiske og baltiske land, samt Polen, til toppmøte på sitt representasjonsanlegg og landsted i Harpsund i Sverige.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er også på plass.

I en felles uttalelse slår toppene fast at Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet.

– I de kommende månedene vil vi øke støtten vår, inkludert til den ukrainske forsvarsindustrien, og vi vil gjøre investeringer for å gjøre mer ammunisjon tilgjengelig for Ukraina, skriver de i uttalelsene.

Landene lover også å øke forsvarsbudsjettene i de kommende årene.

– Ukraina må være i stand til å stå imot Russlands aggresjon, for å sikre en omfattende, rettferdig og varig fred, heter det i uttalelsen.

