Europa forbereder seg på Trump – Støre til toppmøte i Sverige

Sveriges statsminister Ulf Kristersson har invitert topplederne i alle de nordiske og baltiske landene til en samling på sitt landsted i Harpsund onsdag og torsdag.

Med på møtet er også Polens statsminister Donald Tusk, som for tiden reiser Europa rundt for å sikre fortsatt støtte til Ukraina og forberede EU på at Donald Trump tar over som USAs president 20. januar.

Støre ankommer Harpsund onsdag morgen, klar for to dager med politiske samtaler – og muligens et bilateralt møte med Tusk og Polen.

– Polen har trådt fram som en betydelig sikkerhetspolitisk aktør i Europa, sier Björn Fägersten til det svenske nyhetsbyrået TT. Han er seniorforsker ved Utenrikspolitisk institutt i Sverige og leder også analyseselskapet Politea.

Viktige uker

Det er flere grunner til at Tusk nå tar denne rollen. I tillegg til at Polen er Ukrainas nabo og tydelig berørt av krigen, så er Tyskland og Frankrike, som ofte ellers drar EU framover, opptatt med innenrikspolitiske kriser.

Dessuten tar Polen over formannskapet i EU 1. januar. Det kan virke som Tusk har tjuvstartet jobben uformelt, for å vinne tid.

– Man innser at disse ukene er veldig viktige, sier Bjørn Fägersten.

– Dels for å forsøke å få mest mulig ut av Biden-administrasjonen når det gjelder støtte til Ukraina, med penger og våpen, dels for å samle europeerne slik at de er noenlunde forberedt. Og den rollen kommer jo ikke Ungarn til å spille i sitt formannskap, sier han.

Ungarn, med Trump-fan Viktor Orban i spissen, har bare én måned igjen av formannskapet i EU.

Med Polen ved roret blir retningen annerledes.

– Jeg tror det blir stor forskjell, at formannskapet virkelig driver på og forsøker å finne felles standpunkter heller enn å trenere, sier Fägersten.

Forhandlet med Trump

I Harpsund møter Tusk kollegaer som deler hans syn på viktigheten av fortsatt støtte til Ukraina.

Temaene på møtet blir transatlantiske relasjoner, regional sikkerhet i Østersjø-regionen og langsiktig støtte til Ukraina, opplyser Statsministerens kontor.

Tusk har allerede hatt eller kommer til å ha møter med Natos nye generalsekretær Mark Rutte, Storbritannias statsminister Keir Starmer og Frankrikes president Emmanuel Macron.

Man kan også legge til at EUs neste utenrikssjef blir estiske Kaja Kallas, en uttalt Russland-kritiker og Ukraina-venn.

På Donald Tusks merittliste er også erfaring med å forhandle med Trump. Sist gang Trump ble valgt til president var Tusk EU-president.

