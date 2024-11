Én døde i flystyrt i Litauen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fire personer var om bord på flyet – to piloter og to DHL-ansatte. Flyet styrtet i en to etasjes boligbygning, og det brøt ut brann på stedet, skriver avisen Delfi, som siterer lokale myndigheter.

En person er bekreftet omkommet, og tre andre er fraktet til sykehus. Ifølge en politirepresentant var det piloten som omkom, skriver Delfi.

– Jeg sender mine dypeste kondolanser til familien og de pårørende, sier ordfører Valdas Benkunskas i Vilnius i en uttalelse.

Hva som forårsaket ulykken, er foreløpig ukjent. Politisjef Arunas Pauluskas sier at de ikke kan utelukke at det er snakk om terror.

– Dette er en av teoriene vi må etterforske. Det er mye arbeid som må gjøres, sier han på en pressekonferanse.

Tolv personer ble evakuert fra bygningen som tok fyr etter styrten, men det er ikke meldt om skader på noen av beboerne.

Flyet var på vei fra Leipzig i Tyskland og skulle lande på flyplassen i Vilnius tidlig mandag morgen. Flyet styrtet drøyt to kilometer før det nådde rullebanen, før det skled inn i huset, sjef for Litauens redningstjeneste, Renatas Pozela.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 5.31.

Les også: Slik endrer Proud Boys USA i det stille (+)

Les også: Hun kan bli bli Oslo-biskop: Mange spør om Sunniva Gylver vil be for dem (+)

Les også: Disse sykdommene dominerer nå