Fire dømt for drap i Spania som utløste landsomfattende protester

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tre gjerningspersoner er funnet skyldig i drap, mens en fjerde er dømt for medvirkning til drap, framkommer det i retten.

24 år gamle Samuel Luiz døde på sykehus etter å ha blitt overfalt av en gruppe menn utenfor en nattklubb i A Coruna i Calicia-regionen i Spania i juli for tre år siden.

Drapet utløste landsomfattende demonstrasjoner i Spania i 2021, samt protester i utlandet mot måten homofile blir behandlet på.

Ifølge juryen i saken antok én av de fire mennene at Luiz var homofil på grunn av måten han gikk kledd på og talemåten hans. I forkant av overfallet skal denne personen ha ropt homofobiske fornærmelser etter Luiz, og i etterkant av angrepet skal han ha gjentatt homofobiske uttalelser til de andre gjerningspersonene.

Det tok juryen fem dager å komme fram til en konklusjon i saken, som har vært ført for retten i nesten fire uker. Straffeutmålingen finner sted på et senere tidspunkt, men påtalemyndigheten har bedt om en strafferamme på mellom 22 og 27 år for de dømte mennene.

I 2023 ble det anmeldt 364 tilfeller av hatkriminalitet relatert til seksuell legning i Spania, mens det ble foretatt 184 pågripelser, ifølge tall fra innenriksdepartementet. Mørketallene er trolig store.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)