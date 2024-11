Rabbiner forsvunnet – fryktes bortført i Emiratene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rabbineren Zvi Kogan har vært savnet siden torsdag, og det fryktes at han er blitt bortført eller drept, skriver Haaretz og flere andre israelske medier med henvisning til israelske sikkerhetstjenester.

I en uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor lørdag kveld heter det at saken etterforskes og at det foreligger informasjon som peker mot at en terrorhandling ligger bak forsvinningen.

Ifølge medieopplysninger mistenkes Iran for å stå bak. Iran har tidligere gjennomført flere bortføringer i Emiratene.

Zvi Kogan forsvant torsdag fra Abu Dhabi der han har bodd og arbeidet siden Emiratene og Israel normaliserte forbindelsene i 2020.

