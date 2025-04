Stor økning i hjemmefødsler i Oslo etter at ABC-klinikken ble lagt ned

Året før nedleggelsen var det registrert fem hjemmefødsler med kvalifisert helsepersonell til stede i Oslo, skriver NRK. Siden økte det til 35 i 2023 og 45 i 2024, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet/Medisinsk fødselsregister.

ABC-klinikken ved Ullevål sykehus var en jordmorstyrt avdeling for naturlige fødsler som ble lagt ned i mars for to år siden. Målet er å forstyrre den naturlige fødselsprosessen minst mulig for fødende med friske svangerskap med lav risiko.

Det var store protester mot nedleggelsen. Nedleggelsen ble gjort av økonomiske hensyn og på grunn av jordmormangel. 14 jordmødre sa opp stillingen sin etter at ABC-klinikken ble lagt ned. Flere av dem tilbyr nå hjemmefødsel gjennom private tilbud.

I Norge var det generelt færre som fødte hjemme i 2024 enn før, men antallet økte både i Oslo og Akershus. Oslo og Akershus er blant fylkene med høyest andel kvinner som velger assistert hjemmefødsel i landet. Både i Stavanger og Bergen finnes det jordmorstyrte enheter på sykehusene.

