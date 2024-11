Enighet om kvotehandel på klimatoppmøtet i Aserbajdsjan

Over et døgn på overtid ble forhandlerne enige om regler for hvordan et globalt marked for handel med utslippskvoter kan fungere.

Rundt ti år er gått siden diskusjoner om dette systemet begynte. Helt i starten av klimatoppmøtet Cop 29 gjorde landene et vedtak som skal sikre at et FN-system for kvotehandel kommer på plass i 2025.

Deretter jobbet forhandlerne videre med detaljer knyttet til et eget system for kvotehandel direkte mellom land.

Et eksempel på hvordan kvotehandel kan fungere, er hvis et fattig land planter skog eller bygger ut fornybar energi – som bidrar til reduserte utslipp. Landet kan da få utslippskvoter, som kan selges til andre land eller selskaper som bruker kvotene til å nå egne utslippsmål.

Tilhengere av slike systemer håper de vil bidra til å få på plass store pengestrømmer til nye prosjekter som reduserer utslipp.

Kritikere mener det er svært vanskelig å vite om kvotene reelt sett fører til like store utslippskutt som selgerne hevder.

Forhandlingene i Baku har blant annet dreid seg om å få på plass regler som skal sikre at kvotene faktisk fungerer.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)