Voldelige bosettere slipper administrativ forvaring i Israel

Palestinere har i flere tiår blitt satt i såkalt administrativ forvaring i Israel, noe landet har høstet sterk internasjonal kritikk for.

Administrativ forvaring innebærer fengsling i seks måneder av gangen, uten at de det gjelder får prøve sin sak for en domstol. Ofte får de heller ikke vite hva de konkret anklages for.

Fengslingsperioden kan forlenges gang på gang, og mange palestinere på den okkuperte Vestbredden har sittet i slik forvaring i årevis.

Palestinian Prisoners Club opplyste i august at 3432 palestinere da satt i slik forvaring.

– Upassende

Samme ordning har de siste årene også omfattet ytterliggående israelske bosettere som er pågrepet etter voldshandlinger mot palestinere på Vestbredden, men dette blir det nå slutt på.

Israels nyutnevnte forsvarsminister Israel Katz kunngjorde denne uka at det er «upassende» å benytte administrativ forvaring mot bosettere «som er gjenstand for alvorlige palestinske terrortrusler og urettferdige internasjonale sanksjoner».

De åtte bosetterne som ifølge avisen Haaretz i dag sitter i slik forvaring, vil enten bli løslatt eller tiltalt og stilt for en ordinær domstol, opplyste han.

Sanksjoner

USA, EU og flere andre land, blant dem Norge, har innført sanksjoner mot flere ytterliggående bosettere og bosettergrupper det siste året.

Senest denne uka utvidet USA sanksjonene til også å gjelde bosettergruppen Amana og flere andre som anklages for «å ha bånd til voldelige aktører på Vestbredden».

FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen (ICJ), slo tidligere i år fast i en rådgivende uttalelse at Israel har innført et apartheidregime i de okkuperte palestinske områdene der det er innført en rekke ulike lover for palestinere og israelske bosettere.

