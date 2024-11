Drivstoffmangel tvinger sykehusene i Gaza til å redusere eller stoppe driften

– Vi kommer med en presserende advarsel ettersom alle sykehus på Gazastripen må stoppe driften eller redusere tjenestene sine innen 48 timer, sier Marwal al-Hams, direktør for Gazas feltsykehus, på en pressekonferanse fredag.

Han sier det skjer som følge av at Israel hindrer innførselen av drivstoff til Gazastripen. Sykehusene på Gazastripen har lenge vært under hardt press på grunn av krigen der, og mange er allerede stengt eller har redusert kapasitet til å ta seg av sårede.

Som følge av krigshandlingene og beleiringen av Gaza er det utbredt mangel på mat, vann og andre livsnødvendige ressurser der.

Israel har gjentatte ganger blitt kritisert for å ikke la tilstrekkelige mengder nødhjelp nå inn til sivile i Gaza. Selv sier Israels militære at de gjør alt de kan for å sikre at nok bistand kommer inn i kyst-enklaven, og at Israel ikke hindrer inntreden av humanitær hjelp.

Samtidig melder FN og andre nødhjelpsorganisasjoner at mulighetene til å få bistand inn til Gaza har blitt færre, og at leveranser til deler av Nord-Gaza er nesten umulig.

Les også: Netanyahu takker Orban for invitasjon og fritt leide