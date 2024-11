Dommer utsetter straffeutmåling mot Trump i hysjpengesaken på ubestemt tid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Straffeutmålingen skulle ha kommet 26. november. Dommer Juan Merchan har ikke satt noen ny dato for straffeutmåling.

I tillegg gir dommeren grønt lys for at Trump kan få søke om å få opphevet kjennelsen i saken. Trump må da levere inn papirer om det innen 2. desember. Påtalemyndigheten har fått satt 9. desember som dato for å svare på fredagens beslutning, melder CNN.

Trumps advokater ba om å få forlenget søknadsfristen til 20. desember.

Videre har dommeren besluttet å legge på is en beslutning knyttet til immunitet, til etter at partene har levert inn papirene sine.

Påtalemyndigheten sa tidligere denne uken at de var åpne for å utsette straffeutmålingen, så lenge kjennelsen fra i mai som fant Trump skyldig, ikke ble opphevet.

Trump og hans advokater har lenge prøvd få kjennelsen opphevet fordi de mener han var immun mot straffeforfølgelse da lovbruddene ble begått. Bakgrunnen er at høyesterett i sommer fastslo at Trump ikke kan straffeforfølges for lovbrudd han eventuelt kan ha begått da han var president.

Hysjpengesaken handler om 130.000 dollar som ble utbetalt til pornostjernen Stormy Daniels under valgkampen i 2016, og som skulle få henne til å holde tett om sitt angivelige forhold til Trump.

Trump er ikke funnet skyldig i å ha utbetalt pengene, men i forfalskning av dokumenter og brudd på regnskapsloven i forbindelse med utbetalingen, som ble gjort av hans daværende advokat Michael Cohen.

Les også: Ber sak bli satt på pause så Trump kan søke om å få den avvist

Les også: USAs «spåmann»: – Jeg tok feil