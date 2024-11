Ber sak bli satt på pause så Trump kan søke om å få den avvist

En dommer i New York skal tirsdag ta stilling til om hvorvidt kjennelsen i hysjpengesaken mot Trump skal oppheves. Trump er allerede kjent skyldig i saken og straffeutmålingen skal etter planen skje 26. november.

Trump og hans advokatteam har imidlertid krevd at kjennelsen oppheves fordi de mener Trump var immun mot straffeforfølgelse da lovbruddene angivelig ble begått. Bakgrunnen er at høyesterett i sommer fastslo at den tidligere presidenten ikke kan straffeforfølges for lovbrudd han eventuelt kan ha begått som president.

Hysjpengesaken handler om 130.000 dollar som ble utbetalt til pornostjernen Stormy Daniels under valgkampen i 2016, og som skulle få henne til å holde tett om sitt angivelige forhold til Trump.

Trump ble ikke funnet skyldig i å ha utbetalt pengene, men i forfalskning av dokumenter og brudd på regnskapsloven i forbindelse med utbetalingen, som ble gjort av hans daværende advokat Michael Cohen.

