Zelenskyj sier Krim bare kan gjenerobres med diplomati

I et intervju med Fox News på et tog i Ukraina sa han at Ukraina ikke har råd til å miste det store antall liv som ville kreves for å gjenerobre Krim militært.

– Vi kan ikke kaste bort livet til titusener av mennesker i vårt folk for at de skal dø så Krim kommer tilbake. Det er dessuten ikke engang sikkert at vi kan få tilbake Krim med våpen. Vi forstår at Krim må bringes tilbake med diplomati, sa han.

Han gjorde det samtidig klart at Ukraina ikke kan oppgi suverenitet for noen del av landet som nå er okkupert av russiske styrker.

– Ukraina kan ikke etter loven anerkjenne noe russisk-okkupert område som del av Russland, sa han.

Russland okkuperte og annekterte Krim i 2014 etter at Ukrainas daværende president rømte landet som følge av et folkeopprør. Siden fullskalainvasjonen i 2022 har Russland okkupert rundt en femdel av Ukraina og annektert fire av landets provinser.

