Kong Charles' kroning kostet hver brite 14 kroner

Kritiske røster mener at skattebetalernes regning var for stor og i utakt med dagens situasjon for britene, som de siste årene har levd med stram økonomi og offentlige sparetiltak.

Tall som den britiske regjeringen la fram torsdag kveld, viser at kroningen av kong Charles kostet skattebetalerne 72 millioner pund. Det tilsvarer 1 milliard kroner. Ifølge det britiske statistiske sentralbyrået hadde øyriket i 2023 en befolkning på 68,3 millioner innbyggere. Dermed kostet kroningen 14 kroner per innbygger.

Kong Charles ble formelt kronet som monark i Westminster Abbey i mai 2023, en seremoni med gjester fra hele verden. En stjernespekket konsert ble holdt på Windsor-slottet kvelden etter.

Estimater i forkant av torsdagens offentliggjøring gikk ut på at regningen kom til å overstige 100 millioner pund.

