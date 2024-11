Russland blokkerte Sudan-resolusjon i FN: – Fredens fiende

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Storbritannia og Sierra Leone sto bak resolusjonsutkastet som ble blokkert mandag. Ifølge nyhetsbyrået AFP ville resolusjonen bedt de stridende partene om umiddelbart å stanse kampene og starte samtaler om «en nasjonal våpenhvile».

– Ett land sto i veien for at rådet kunne tale med én stemme. Ett land blokkerer, sa Storbritannias utenriksminister David Lammy etter mandagens avstemning i New York.

Tidligere allierte

Borgerkrigen i Sudan har krevd titusenvis av menneskeliv, drevet over 11 millioner mennesker på flukt og ført befolkningen på randen av hungersnød, ifølge FN. Krigen har rast i over 19 måneder mellom regjeringshæren (SAF) under ledelse av Abdel Fattah al-Burhan og Rapid Support Forces (RSF).

RSF-militsen ledes av hærsjefens tidligere nestkommanderende, Mohamed Hamdan Dagalo, ofte omtalt som Hemetti.

Før avstemningen sa en ikke navngitt diplomat til AFP at Russland ser ut til å ha «stilt seg synlig mer på side» med Burhan-leiren under forhandlingene om resolusjonsutkastet.

– En skam

De 14 øvrige landene i Sikkerhetsrådet, inkludert Kina, stemte for resolusjonen.

– Ett land er fredens fiende. Dette russiske vetoet er en skam, og det viser verden nok en gang Russlands sanne jeg, sier Lammy.

Under tidligere Sudan-avstemninger i Sikkerhetsrådet har Russland avstått fra å stemme. Den sudanske regjeringshæren har under Burhans ledelse anklaget De forente arabiske emirater for å forsyne RSF med våpen. Det benekter Emiratene.

Hungersnød

RSF skal angivelig også ha mottatt våpen fra den russiske leiesoldatgruppen Wagner. Regjeringshæren har imidlertid også fått russisk støtte, og Burhan er en nær alliert av Egypt, skriver nyhetsbyrået AP.

Rundt 3,1 millioner mennesker har ifølge FN flyktet fra Sudan under krigen, og befolkningen står på randen av hungersnød. Rundt 26 millioner sivile mangler mat og har akutt behov for hjelp, ifølge FN.

De siste ukene har kampene blitt trappet opp, og begge parter er tilsynelatende «overbevist om at de kan vinne på slagmarken», ifølge FNs undergeneralsekretær for politiske saker, Rosemary DiCarlo.

Handlingslammelse

Med dette bakteppet ba resolusjonsutkastet både Burhans og Dagalos styrker om å etterleve forpliktelser de inngikk alt i 2023. Det dreier seg om å beskytte sivile, å stanse og forhindre konfliktrelatert seksuell vold, samt tillate «rask, trygg og uhindret» humanitær tilgang inn i og inne i hele Sudan.

FNs sikkerhetsråd har stort sett vært handlingslammet når det gjelder å håndtere konflikter – fra Ukraina til Gaza. Det skyldes splittelsen blant de fem faste medlemmene, vetomaktene, i første rekke Russland og USA.

En amerikansk beslutning om å la Ukraina bruke amerikanske langdistanseraketter inne i Russland, har ytterligere økt spenningsnivået.

Biden ber om kollektivt sinne

USAs president kommenterte selv Sudan på G20-toppmøtet i Brasil mandag.

– I Sudan ser vei en av verdens mest alvorlige humanitære kriser. Åtte millioner mennesker på randen av hungersnød, sa Joe Biden.

– Dette fortjener vårt kollektive sinne og vår kollektive oppmerksomhet. Eksterne aktører må slutte å forsyne partene med våpen, fortsatte presidenten.

– Smaker postkolonialisme

Russlands viseambassadør til FN, Dmitrij Pljanskij, begrunner vetoet med at «regjeringen i Sudan alene» skal være er ansvarlig for det som skjer i landet. Resolusjonen hadde dessuten en «postkolonialistisk smak», ifølge Pljanskij. Han anklager Storbritannia for å ha brukt mye krefter på å «fjerne fra teksten enhver benevnelse av Sudans legitime myndigheter».

Sudans utenriksdepartement sier de «ønsker Russlands veto velkommen». I en uttalelse beskriver de vetoet som en «støtte til uavhengigheten» til Sudan og dets nasjonale institusjoner.

Dersom resolusjonsforslaget hadde blitt vedtatt, er det tvilsomt om den ville hatt særlig stor effekt.

En resolusjon som ble vedtatt i Sikkerhetsrådet i mai, ba om en umiddelbar våpenhvile i den muslimske fastemåneden ramadan. Resolusjonen hadde liten virkning.

Og i juli krevde rådet at RSF avslutter sin beleiring av byen El-Fasher, provinshovedstaden i Nord-Darfur. Også det kravet ble ignorert.

Rapport om etnisk rensing

Ifølge FN hindrer begge parter i konflikten at nødhjelp når fram til befolkningen. FN-granskere har bedt om at det utplasseres en uavhengig og upartisk styrke for å beskytte sivile i Sudan.

Human Rights Watch (HRW) sa i en rapport i vår at angrepene fra RSF og allierte militser i Vest-Darfur utgjorde etnisk rensing av den ikke-arabiske befolkningen i området. RSF kontrollerer hovedstedene i fire av de fem delstatene i Darfur.

FNs undersøkelseskommisjon til Sudan konkluderte i september med at både den sudanske hæren og RSF-militsen er ansvarlige for angrep på sivile, tortur, seksuell vold og vilkårlige pågripelser.

