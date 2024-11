Eide om USAs våpenbeslutning: – Ønsker det velkommen

– At USA nå åpner for å bruke avansert militært utstyrt dypt inne i Russland har vært et sterkt ønske fra ukrainerne lenge. Jeg ønsker det velkommen, sier Eide ifølge TV 2.

Utenriksministeren understreker imidlertid at han ikke tror beslutningen kommer til å endre alt i krigen mellom Ukraina og Russland.

– Men det vil for eksempel kunne hjelpe nå som det er en russisk offensiv mot ukrainske styrker inne i Kursk, støttet tilsynelatende fra nordkoreanske soldater. Nå kan de angripe deres bakre linje, sier Eide.

Flere medier, deriblant Reuters og New York Times, meldte søndag kveld at USAs president Joe Biden har gitt grønt lys for at ukrainske styrker kan bruke amerikanske Atacms-raketter mot mål i Russland.

Våpensystemet har en rekkevidde på opptil 300 kilometer.

