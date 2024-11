Von der Leyen: Putin bruker igjen energi som våpen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Russland skrudde igjen gasskrana til Østerrike lørdag.

Bakgrunnen for stansen i leveransene er en konflikt mellom det østerrikske energiselskapet OMV og russiske Gazprom. Saken handler om uteblitte leveranser til OMVs tyske datterselskap, som OMV ønsket å trekke fra i utbetalingene til Gazprom.

OMV vant nylig fram i en voldgiftsdomstol. I tråd med avgjørelsen varslet de at de ville stanse betalinger til Gazprom for å kompensere for 230 millioner euro som domstolen tilkjente selskapet. Gazprom svarte altså med å stanse leveransene.

– Vi er forberedt på dette og klar for vinteren. Gasslagrene i EU er fulle. Som jeg sa til statsminister Karl Nehammer i går, står Europa sammen i sin støtte til Østerrike, skriver Von der Leyen lørdag på X.

Mens andre europeiske land har sluttet å kjøpe gass fra Russland, har Østerrike inntil nå fortsatt importert betydelige mengder russisk gass via Ukraina.

Ungarn og Slovakia gjør det samme.

