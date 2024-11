To ambulansearbeidere meldes drept i israelske luftangrep i Libanon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De to ambulansearbeiderne ble drept under et redningsoppdrag i de sørlige byene Bursj Rahhal og Kafr Tibnit lørdag, heter det i uttalelsen fra Libanons helsedepartement.

Myndighetene fordømmer de israelske angrepene mot helsearbeidere som grusomme.

– Dette illustrerer et enormt omfang av vold som ikke tar hensyn til humanitære verdier, heter det i en uttalelse.

Israel har ikke kommentert hendelsen.

Ødelagte bygninger

Det meldes samtidig om flere angrep mot Libanons hovedstad Beirut og forstaden Dahieh, som regnes som en høyborg for Hizbollah-militsen.

Ifølge det libanesiske statlige nyhetsbyrået NNA er flere bygninger ødelagt i bydelen, men det er foreløpig ikke meldt om drepte. Israel utstedte en evakueringsordre for området i forkant av bombingen, som IDF hevder var rettet mot Hizbollah-infrastruktur.

Det foregår også sammenstøt mellom Hizbollah-krigere og israelske styrker nær byen Dhayra ved grenseområdet mellom Israel og Libanon, ifølge NNA.

Angrep mot oldtidsby

I tillegg meldes det om et angrep mot Tyr, en historisk oldtidsby som ble grunnlagt for flere tusen år siden. Byen står på Unescos verdensarvliste.

– Angrepet mot Tyr var rettet mot «ruindistriktet», noe som resulterte i ødeleggelse av to bygninger og skade på andre nærliggende bygninger, skriver NNA, med henvisning til et nabolag nær Tyrs eldgamle hippodrom, en historisk bane for hesteveddeløp.

Israel hevder også å ha skutt ned droner rettet mot Israel fra libanesisk territorium.

