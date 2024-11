Kroatias helseminister pågrepet etter korrupsjonsanklager

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Beros fikk sparken av statsminister Andrej Plenkovic kort tid etter at lokale medier meldte at politiet hadde ransaket hjemmet hans og pågrepet ham.

Senere bekreftet Plenkovic at Beros var pågrepet.

– I morges ble tidligere minister Vili Beros og to andre pågrepet, sa Plenkovic på en pressekonferanse, og la til at pågripelsene hadde skjedd i forbindelse med en aksjon utført av korrupsjonsjegere.

– Som statsminister er jeg personlig rystet over tanken om at noen i helsevesenet vil bruke stillingen sin til personlig berikelse eller for å favorisere noen andre i helsevesenet, sa Plenkovic videre.

Kunngjøringen kom idet EUs påtalemyndighet (EPPO) i Zagreb sa de hadde satt i gang en etterforskning av åtte personer, inkludert Beros og direktørene for to sykehus i hovedstaden.

