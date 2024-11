EU-kommisjonen må svare for sjefens vaksinetekstmeldinger til Pfizer

Fredag må partene svare for seg i EU-domstolen i Luxembourg i saken som omtales som Pfizergate av Politico.

I april 2021 avslørte The New York Times at personlig kontakt gjennom tekstmeldinger og telefonsamtaler mellom Pfizer-sjef Albert Bourla og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen var nødvendig for å spikre koronaavtalen.

Journalister har ikke fått innsyn i tekstmeldinger utvekslet mellom de to, på tross av anmodninger om offentlig innsyn.

The New York Times hevder at avslaget om ikke å utlevere SMS-ene er i strid med transparenslovverket i EU. I kjernen handler saken om hvorvidt EU-kommisjonen selv etterlever lovene de forventer at andre følger.

EU-kommisjonen har sagt at SMS-ene ikke lenger er i databasen og har antydet at de ikke finnes lenger noe sted.

En avtale med Biontech/Pfizer om kjøp av 1,8 milliarder doser fra våren 2021 ble anslått å være verdt 35 milliarder euro. I 2022 ble anskaffelsen etterforsket av EUs felles påtalemyndighet.

Von der Leyen er ikke selv direkte anklaget og kommer ikke til å være til stede under høringen i Luxembourg fredag. Det er EU-kommisjonens avgjørelse om ikke å utlevere meldingene som påklages.

Dersom New York Times får medhold, kan det føre til at EU-politikeres telefonkontakt i større grad deles med offentligheten i fremtiden. I tillegg vil det ses på som et nederlag for von der Leyen i hennes tid som EU-kommisjonens president.

Fredag vil det – trolig kun denne ene gangen – bli juridisk kamp ansikt til ansikt i offentligheten, skriver Politico.

En avgjørelse er ventet først på nyåret.

Les også: Vil unngå «riking-getto» i Fjordbyen (+)

Les portrettet med Sunniva Gylver, som kan bli Oslos neste biskop: – Det slo hardt innover meg: «Nå er jeg alene» (+)

Les også: Klar beskjed til foreldre: – Sosial kontroll bak rosa glasur (+)