Sveriges regjering må ta hensyn til statsråds bananfobi

Nyheten om at likestillings- og arbeidsminister Paulina Brandberg har en fobi mot bananer, har fått oppmerksomhet ikke bare i Sverige, men internasjonalt.

Brandbergs fobi er så sterk at det må tas forholdsregler når hun skal i møter. For eksempel understreket riksdagspresident Andreas Norlén at «det ikke måtte finnes spor av bananer» da han nylig innkalte til et møte.

Paulina Brandberg. (Wikimedia Commons)

Statsminister Ulf Kristersson understreker at Brandbergs fobi mot bananer på ingen måte påvirker regjeringens arbeid.

Internasjonalt er saken blant annet plukket opp av Politico i USA, som skriver at «dette er bananas».

Kristersson sier han blir opprørt når en hardt arbeidende statsråd nærmest reduseres til en fobi, og man gjør narr av det.

– Jeg har all respekt for mennesker som har slike fobier, sier han.

Brandberg er ikke alene om å ha en fobi mot bananer. Også Teresa Carvalho, Socialdemokraternas rettspolitiske talsperson, sier hun har samme irrasjonelle følelser når det gjelder bananer.

– Vi har hatt mange tøffe kamper om arbeidslivsrettigheter. Men i denne saken står vi sammen mot en felles fiende, skriver hun.

