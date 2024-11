Frykter økt klasseskille: – De som kan, punger ut av egen lomme

– Jeg klandrer ingen for å prøve å skaffe bedre oppfølging av barna sine. Men den oppfølgingen er skolen sitt ansvar, og det er et politisk problem at man ikke klarer å gi den, sier stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt fra partiet Rødt.

Hun reagerer etter at Dagsavisen nylig skrev at private aktører som tilbyr privatundervisning, merker stor pågang av foreldre som ønsker mer undervisning for barna sine i tillegg til ordinær skolegang.

Privataktøren Ungdomsakademiet (UNAK), sier at de merker dobbelt så mange henvendelser enn før

De mener at flere har blitt klar over muligheten for privatundervisning fordi foreldre rett og slett ikke har tid til å være lærer eller ikke får det til. Samtidig påpeker de at lærere får stadig flere og flere barn å følge opp, som gjør at barn og unge får mindre hjelp.

Hege Bae Nyholdt (Rødt), leder av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. (Ihne Pedersen / Rødt)

– Prestasjonspresset er enormt

– Veksten i kommersiell privatundervisning og leksehjelp utfordrer gratisprinsippet i norsk skole, og bidrar til et mer klassedelt samfunn. De som kan, punger ut av egen lomme. De som ikke kan, står igjen på perrongen med en stadig mer utilstrekkelig skole. Det er disse barna og familiene som faktisk betaler den høyeste prisen, sier Rødts stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt, og legger til:

– Leksehjelpsfirmaene er kommersielle aktører. Jeg merker meg at de tar på seg en bekymret mine og ansvarlig tone, men fakta er jo at det er den dårlige oppfølgingen i skolen som legger grunnlaget for deres vekst. Dette er ikke noe nytt, vi kjenner dette mønsteret for eksempel fra helsesektoren. Der de offentlige tjenestene svekkes, popper de kommersielle opp. Det er ingen grunn til at Skole-Norge skal gå i den samme fella.

Nyholt mener at prestasjonspresset for å lande toppkarakterer, komme inn på «riktig» studie til rett tid, er enormt på barn og unge. Hun sier det har oppstått en hel industri rundt dette, og at Rødt derfor tidligere har foreslått en full gjennomgang av privatistindustrien. Hun mener at det er på høy tid å rydde opp.

– Leksefri skole er en åpenbar del av løsningen. Dersom vi sikrer at alle elever får oppfølging av selvstendig arbeid innenfor skolens rammer, fjerner vi en veldig viktig driver av ulikhet. Det vil også ta mye av presset av familiene og foreldrene, sier hun.

– Det er grunn til å være bekymret

Skoleforsker Astrid Marie Jorde Sandsør sier det er store forskjeller i skoleprestasjoner mellom elever basert på sosial bakgrunn.

– Forskjellene blir større gjennom skoleløpet og forskjellene har økt over tid. Vi vet også at i Norge, sammenlignet med mange andre land, er de største forskjellene mellom elever innad i skolen og ikke mellom skoler, sier hun.

Sandsør er samfunnsøkonom med doktorgrad fra økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun jobber som professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, tilknyttet CREATE, senter for forskning på likhet i utdanning og ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Hun forteller at en konsekvens av denne utviklingen er at forskjellene innad i mange klasserom også har blitt større over tid, som kan gjøre det mer utfordrende å tilpasse undervisningen til hver elev.

Skoleforsker, Astrid Marie Jorde Sandsør sier det er store forskjeller i skoleprestasjoner mellom elever basert på sosial bakgrunn. (Universitetet i Oslo)

– I Norge ser man at de økte forskjellene kommer av at det er de lavere presterende elevene som faller fra. For denne gruppen elever vet vi at smågruppeundervisning kan bedre deres ferdigheter. Dette er et av tiltakene som vi i Ekspertgruppen om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet har foreslått. Slik undervisning fungerer godt for alle, og vi foreslår derfor at lavtpresterende elever og elever i levekårsutsatte områder prioriteres for å kunne redusere forskjeller, sier hun og påpeker at smågruppeundervisning, eller en-til-en undervisning, er nettopp det private aktører som Ungdomsakademiet og MentorNorge tilbyr.

Hun forteller at i USA har man også sett en slik utvikling med økte forskjeller, men da ved at de flinkeste elevene drar ifra.

– Her har en mulig forklaring vært at foreldre bruker ressurser til å gi barna ytterligere utviklingsmuligheter, for eksempel gjennom fritidsaktiviteter eller privatundervisning. Det er grunn til å være bekymret om vi nå ser en lignende trend i Norge, siden dette kan være med på å øke forskjellene ytterligere fremover i tid, sier hun.

---

Ekspertgruppens identifiserte utfordringer i dagens skole

Betydelig andel elever strever og kjenner seg ikke hjemme i skolen

For lite systematisk jobbing i skolen med sosioemosjonelle ferdigheter

Gjennomsnittskvaliteten i barnehager og SFO er ikke bra nok og det er for stor variasjon mellom barnehager/SFO.

For lite samarbeid om pedagogisk opplegg mellom barnehager og skolen

For lite ressurser til målrettede tiltak for læring i skolen

For dårlig oppfølging av vedtak om spesialundervisning

Manglende data for et fullstendig kunnskapsgrunnlag

Ekspertgruppens anbefalinger for å redusere forskjeller er:

Øke kvaliteten i barnehager

En ytterligere økning av barnehagedekningen

En bedre overgang mellom barnehagen og skolen

Øke kvaliteten i SFO

Systematisk (inkludert målrettet) trening på sosioemosjonelle ferdigheter i skolen

Økt bruk av midlertidig inndeling i små grupper basert på faglig nivå (altså smågruppeundervisning)

(Kilde: Rapport om et jevnere utdanningsløp – Barnehage og skole/SFO som innsats mot ulikhet blant barn).

---

Bjørn Kristian Haugerud, daglig leder i MentorNorge. (MentorNorge)

– Privatundervisningstilbudet er med på å minke klasseskiller

Bjørn Kristian Haugerud er daglig leder i MentorNorge, som tilbyr privatundervisning. Han sier at de er snarere et supplement til skolegangen enn et substitutt.

– Vi bidrar til en enklere og mer motiverende skolehverdag for utrolig mange og forskjellige elever, og det blir rett og slett for enkelt å skylde på en «svekket» offentlig skole som bakgrunnen for fremveksten av privatundervisning- og leksehjelpstilbud.

Han sier familier i hele landet ser verdien av målrettet oppfølging rundt skolearbeidet.

– I en verden der vi stadig har behov for å lære mer i løpet av skolegangen, er det helt naturlig at barnefamiliene vil innrette seg slik det passer best for dem, for å sikre barna en best mulig skolehverdag med motivasjon, pågangsmot og faglige suksessopplevelser, mener han.

Haugerud er ikke enig i at tjenestene han tilbyr, bidrar til klasseskille i samfunnet. Ifølge han er det motsatt.

– I en klasse med 30 elever, der sju av elevene benytter et privatundervisningstilbud utenfor skoletid, vil disse møte mer forberedt til timen, og mindre av lærerens ressurser vil måtte brukes på å hjelpe eller svare på spørsmål fra disse elevene. Således vil læreren ha bedre tid til de øvrige 23 elevene, og privatundervisningstilbudet er med på å minke klasseskiller og gi bedre ressursutnyttelse, mener han.

Haugerud sier at han er enig med skoleforskeren som sier at undervisning i mindre grupper og personlig oppfølging fungerer.

– Tilbakemeldingene vi får er overveldende positive, forteller han.

Kari Madeleine Isaksen Gihle er daglig leder i Ungdomsakademiet (UNAK), som tilbyr privatundervisning til barn og unge. De har elever helt fra tredje klasse. (Hina Aslam)

– Kan være en fordel

Haugerud for støtte av kollega Kari Madeleine Isaksen-Gihle, som er daglig leder i Ungdomsakademiet (UNAK).

Hun mener at tilbudet deres er med på å løfte opp Skole-Norge og at de utjevner sosiale forskjeller for de elevene som ikke kan få den nødvendige hjelpen hjemme.

– Når familier oppsøker oss, er det ofte fordi de ønsker mer individuell oppfølging enn det skolen kan tilby. Vi mener derfor at private tilbud som vårt ikke utfordrer gratisprinsippet i skolen, men heller utfyller det der det trengs. Vi ser på vår rolle som et supplement til det offentlige. Tjenester som vår bidrar til å gi elever ekstra støtte til å mestre skolegangen, uavhengig av om de trenger å tette kunnskapshull eller har ambisjoner om å nå toppkarakterer.

– Mange familier setter pris på at det finnes et tilbud som kan tilpasses elevenes individuelle behov, og vi mener det kan være en fordel at foreldre har et valg dersom de ønsker ekstra hjelp til barna sine, sier hun.

Isaksen-Gihle sier at de er opptatt av at alle elever skal ha lik mulighet til å lykkes i skolen, og de er bevisste på at private tilbud kan skape diskusjon rundt sosiale forskjeller. Deres mål er å være en ressurs som det offentlige kan dra nytte av, og om én elev blir løftet av privatundervisning er det fordelaktig for de offentliges ressurser. Dermed kan alle komme godt ut av at de eksisterer, mener hun.

