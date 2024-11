Musk lover full transparens i ny jobb

Kommende president i USA Donald Trump utpekte Musk sammen med forretningsmannen Vivek Ramaswamy til å lede en enhet som skal gi Det hvite hus råd for å kutte unødvendig byråkrati i USA.

Musk skriver på X at alt etaten gjør, blir postet på nett for maksimal transparens.

– Hver gang befolkningen mener vi kutter noe viktig eller ikke kutter noe unødvendig, bare si ifra!

Det at Musk og Ramaswamy får uformelle roller utenfor offentlig administrasjon, gir ifølge Reuters et signal om at de ikke er nødt til å gi innsyn i investeringer og inntekter, og at de heller ikke trenger godkjennelse i Senatet. Musk vil også kunne fortsette som sjef i Tesla.

På engelsk har den nye enheten navnet Department of Government Efficiency. Forkortelsen Doge sammenfaller med navnet på kryptovalutaen som både Trump og Musk promoterer, Dogecoin.

Musk røper noen av planene sine for den nye stillingen på sin egen plattform.

– Vi vil også lage en poengtavle for den mest vanvittige bruken av skattepengene dine. Dette blir både ekstremt tragisk og ekstremt underholdende, skriver han på X, etterfulgt av to smilefjes som griner av latter.

