Blinken varsler kraftig respons på nordkoreanske soldater mot Ukraina

Blinken deltok onsdag på møter med Nato og EU i Brussel der temaet blant annet var å trappe opp støtten til Ukraina før Donald Trump overtar som USAs president.

Utenriksdepartementet i Washington melder at de nordkoreanske styrkene nå er satt inn i kamp sammen med russiske styrker i nærheten av grensa til Ukraina.

En talsmann sier at de fleste av de 10.000 nordkoreanske soldatene er sendt til russiske Kursk, der ukrainske styrker har bitt seg fast på noen hundre kvadratkilometer.

Blinken reiste til Brussel på grunn av frykt for at støtten til Ukraina blir redusert etter at Trump ble valgt til president, samtidig som Tyskland er delvis lammet av politisk krise.

I Brussel møter han blant andre Natos generalsekretær Mark Rutte, EUs utenrikssjef Josep Borrell og hans etterfølger Kaja Kallas, samt Ukrainas utenriksminister Andryj Sybiga.

