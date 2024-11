Kilder: Marco Rubio blir USAs utenriksminister

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avisa viser til tre kilder med kjennskap til avgjørelsen, og også nyhetsbyrået viser til kilder.

Rubio forsøkte i 2016 å bli Republikanernes presidentkandidat, men tapte mot Donald Trump.

Så langt har verken Trumps eller Rubios talspersoner kommentert saken.

Florida-senator Rubio er utvilsomt den på lista over mulige kandidater som kan betegnes som mest en «hauk». Han har tidligere tatt til orde for en sterk utenrikspolitikk overfor USAs geopolitiske motstandere, inkludert Kina, Iran og Cuba.

I 2019 oppfordret han finansdepartementet til å starte en sikkerhetsgjennomgang av den populære kinesiske sosiale medieappen TikToks oppkjøp av Musical.ly, noe som førte til pålegg om salg.

Mykere

De siste årene har han imidlertid blitt noe mykere i sine standpunkter for å tilpasse dem Trumps synspunkter. Trump anklager tidligere amerikanske presidenter for å ha ledet USA inn i kostbare kriger til liten nytte og har presset på for en mer tilbakeholden utenrikspolitikk.

I nylige intervjuer har Rubio tatt til orde for at Ukraina bør prøve å få til en forhandlingsløsning med Russland, framfor å prøve å gjenvinne alle områder som Russland har tatt i løpet av det siste tiåret.

Stemte mot Ukraina-pakke

Rubio var også en av 15 republikanske senatorer som stemte imot en militærhjelpspakke på 95 milliarder dollar til Ukraina. Pakken, som tilsvarte godt over 1000 milliarder norske kroner, ble vedtatt i april.

– Jeg er ikke på Russlands side, men dessverre er realiteten at måten krigen i Ukraina kommer til å ende på, er gjennom en forhandlet løsning, sa Rubio til kringkasteren NBC i september.

Før valget falt på J.D. Vance, ble Marco Rubio trukket fram som en av de fremste kandidatene til å ble Republikanernes visepresidentkandidat.

Marco Rubio – hvis bestefar flyktet fra Cuba i 1962 – er en uttalt motstander av å normalisere forholdet til den kommunistparti-styrte øystaten. Det er et syn han deler med Trump.

Les også: Dette betyr Trump for Latin-Amerika

Kina-kritiker blir trolig sikkerhetsrådgiver

To kilder opplyser til Reuters at Mike Waltz er valgt av Trump som ny nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Waltz har tjenestegjort som oberst i nasjonalgarden. Han er en skarp kritiker av Kina, blant annet av landets aktivitet i Stillehavsregionen, og har tatt til orde for at USA må forberede seg på en mulig konflikt i området.

Stillingen som nasjonal sikkerhetsrådgiver innebærer stor innflytelse. Blir Waltz bekreftet utnevnt, kommer han til å være ansvarlig for å informere Trump om viktige nasjonale sikkerhetsspørsmål og koordinere med ulike etater.

Les også: Trump ringte Støre: – Vi snakket om nordområdene

Les også: Adoptert til USA på 50-tallet: Rett før jul fikk Vicki et brev fra Norge (+)

Dagsavisen mener: Valget av Trump kan endre alt (+)