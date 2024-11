Unicef: Tørke i Amazonas setter en halv million barn i fare

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tørken – som har pågått siden i fjor og ført til rekordlav vannstand i elvene i Amazonas-bassenget – får alvorlige konsekvenser for barn i urfolksgrupper og i lokalsamfunn langs elvebreddene i Brasil, Colombia og Peru, sier FN-fondet torsdag.

Unicef-direktør Catherine Russell sier «ødeleggelsene av det livsviktige økosystemet» gjør at mange barn ikke har tilgang til nok mat, vann, utdanning og helsetjenester.

– Vi må dempe effekten av ekstreme klimakriser for å beskytte dagens barn og fremtidige generasjoner. Amazonas' tilstand påvirker tilstanden for oss alle, sier Russell.

I Brasils Amazonas-region er over 1700 skoler stengt og over 760 helsesentre er stengt eller utilgjengelige på grunn av den lave vannstanden, opplyser Unicef.

I den colombianske delen av Amazonas har vannstanden i elvene falt med opptil 80 prosent. Det innebærer begrenset tilgang på drikkevann og matforsyninger. Over 130 skoler er stengt.

Over en tredel av Brasil er for tiden berørt av ekstrem tørke, ifølge landets etat for naturkatastrofeovervåking. Eksperter knytter forholdene til værfenomenet El Niño og til klimaendringer.

