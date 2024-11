Brasil: Laveste avskogingen i Amazonas på nesten et tiår

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avskogingen falt med 30,6 prosent mellom august 2023 og august 2024, ifølge den brasilianske romfartsorganisasjonen INPE, som bruker satelittbilder til å overvåke situasjonen i regnskogen.

I løpet av perioden ble 6288 kvadratkilometer med regnskog ødelagt, et område som er omtrent like stort som Oslo og Akershus. Ifølge INPE-sjef Gilvan Oliveira er det imidlerid det laveste nivået med avskoging i brasilianske Amazonas på ni år.

I løpet av det siste århundret har Amazonas-regnskogen, som dekker nesten 40 prosent av Sør-Amerika, mistet omtrent 20 prosent av sitt areal til avskoging. Det har skyldtes økt landbruk og storfedrift, hogst og gruvedrift og bybebyggelse.

Brasils president Lula da Silva har lovet å stanse avskogingen av Amazonas innen 2030, men står i skvis som følge av en rekke egeninteresser.

I tillegg til Amazonas ble 8174 kvadrakilometer av Cerrado, den mest artsrike savannen i verden, ødelagt i samme periode, ifølge INPE.

Både Cerrado og Amazonas ble nylig rammet av historisk tørke og påfølgende spredning av skogbranner.

Brasils klimaminister Marina Silva, som skal delta på FNs klimatoppmøte neste uke, sier det er bra at avskogingen er redusert og at det viser Brasils innsats for å redusere karbonutslipp.

Avskogingen i Brasil forverret seg drastisk under Lula forgjenger Jair Bolsonaro, da avskogingen økte med 75 prosent sammenlignet med gjennomsnittet det foregående tiåret.

