EU-uro for at Europa blir et museum

EU har blitt hengende etter i konkurransen med USA og Kina, medgir Sveriges statsminister Ulf Kristersson overfor nyhetsbyrået TT.

– Fortsetter vi med det, vil Europa bli et museum, frykter han og maner til tøffe reformer.

Nettopp økonomiske reformer og konkurransekraft sto på menyen på EUs uformelle toppmøte i Budapest fredag.

Håpet er at EU skal greie å stake ut en felles vei for fremtiden.

Store problemer

Svak økonomisk vekst, høye energipriser og enorme nødvendige investeringer, blant annet innen grønn omstilling og forsvar, er blant problemene som nå tårner seg opp.

Også Ukraina-krigen drar milliarder av euro ut av EU-kassen.

Ungarns statsminister Viktor Orban, som er ihuga Trump-fan og har god kontakt med USAs kommende president, spår at Trump vil kutte støtten til Ukraina.

Det kan bety at enda mer av byrden faller på europeiske land.

– Større hastverk

Blant deltakerne på toppmøtet var Mario Draghi. Italias tidligere statsminister står bak rapporten om EUs økonomiske framtid som ble lagt fram tidligere i høst.

Draghi-rapporten konkluderer med at EU har ingen tid å miste. Den tar til orde for en kraftig overhaling av økonomien.

– Det haster allerede med anbefalingene i rapporten, gitt den økonomiske situasjonen vi har i dag, sier Draghi ifølge nyhetsbyrået AFP.

Etter Donald Trumps valgseier i USA haster det enda mer, understreker Draghi.

– Følelsen av hastverk er større nå enn for en uke siden.

– Riktig vanskelig

Det er særlig Trumps varslede tollmurer og kutt i Ukraina-støtten som skaper uro blant EU-lederne.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen snakket torsdag kveld i tolv minutter med Trump. Men hun er ikke mindre bekymret etter samtalen, skriver Ritzau.

– Vi kan se for oss noe som rent økonomisk kan bli riktig vanskelig, sier hun og peker på at Trump vil bruke høyere tollsatser for å begrense tilgangen for europeiske varer i USA.

Norge i skvis

– Det er riktig dårlig nytt hvis det er slik det går. Danmark er en lite land med en åpen økonomi som lever av sin eksport, påpeker Frederiksen.

Norge er i samme situasjon som Danmark. I tillegg kan Norge komme i skvis dersom EU svarer på USAs tollmurer med å innføre egne murer.

Ettersom Norge ikke er med i EUs tollunion, kan disse også ramme norske virksomheter.

– Ikke ta snarveier

I et utkast til slutterklæring fra toppmøtet omtales flere grep, deriblant å få på plass en kapitalmarkedsunion for at privat kapital skal flyte friere, og å kutte en firedel av rapporteringskravene til bedriftene.

Men når det gjelder kapitalmarkedsunionen – som EU har diskutert i en årrekke – er det svært lang vei fram, viser et notat fra et møte med EUs finansministre tidligere denne uka.

En annen sak som nå diskuteres i EU, er å ta opp nye lån for å kunne investere i blant annet grønn omstilling og finansiere forsvarsinvesteringer.

Frankrike er blant landene som har gått i bresjen for dette, mens land som Tyskland og Sverige er imot.

– Man kan ikke ta snarveier og håpe at europeiske lån skal løse problemer rundt konkurransekraft, sier Kristersson.

