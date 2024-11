Tåregass mot demonstranter i Mosambiks hovedstad

Regjeringspartiet Frelimos kandidat Daniel Chapo ble utropt som vinner av valget 9. oktober med 71 prosent av stemmene.

Opposisjonens fremste kandidat Venancio Mondlane fikk ifølge offisielle tall 20 prosent.

Frelimo har styrt Mosambik de siste 49 årene, og opposisjonen og uavhengige valgobservatører hevder at det var omfattende fusk under valget.

Spøkelsesby

Mondlane, som angivelig oppholder seg i utlandet, oppfordret torsdag til masseprotester, og tusenvis av mennesker fulgte oppfordringen.

Maputo var i morgentimene en spøkelsesby med stengte butikker, banker, skoler og universiteter. Demonstrantene ble møtt av opprørspoliti som benyttet tåregass for å spre dem.

– Jeg føler at det råder en revolusjonær atmosfære. Dette viser at vi står på randen av en unik historisk og politisk overgang her i landet, sa Mondlane i et radiointervju fra ukjent sted.

Mange drept

Minst 18 mennesker er ifølge Human Rights Watch drept i opptøyer og sammenstøt siden valget. Ifølge den lokale menneskerettsorganisasjonen CDD er 24 mennesker drept.

Forrige helg var en politimann blant de drepte, og forsvarsminister Cristovao Chume gjorde det klart at hæren ville bli satt inn for å beskytte regjeringen.

– Noen har til hensikt å endre den demokratisk etablerte makten, sa han.

Myndighetene i Mosambik har begrenset tilgangen til internett, og FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk, har gitt uttrykk for dyp bekymring over utviklingen i landet.

