Abbas forventer Trumps støtte til palestinerne

Palestinas president Mahmoud Abbas sier samtidig at han forventer at Trump vil støtte palestinernes sak.

Trump hevdet i valgkampen at han som president ville få slutt på krigen mellom Israel og Hamas på Gazastripen i løpet av få timer.

Hamas sier at de tar USAs påtroppende president på ordet, men kommer samtidig med en klar advarsel til ham.

– Vårt syn på USAs nye administrasjon avhenger av dens posisjoner og praktiske oppførsel overfor det palestinske folk og våre legitime rettigheter og rettferdige sak, heter det i en kunngjøring fra den palestinske bevegelsen.

– Vi oppfordrer Trump til å lære av president Joe Bidens feil, sier Hamas-talsmannen Abu Zuhri.

– Den blinde støtten til den sionistiske enheten må opphøre. Den går på bekostning av vårt folks framtid, sikkerhet og stabiliteten i regionen, sier Bassem Naim, som sitter i Hamas-bevegelsens politiske ledelse.

Biden har fått sterk kritikk for USAs omfattende våpenstøtte til Israel, til tross for landets krigføring som har kostet over 43.000 palestinere livet på Gazastripen det siste året, flertallet av dem barn og kvinner.

