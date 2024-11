Walz: – Føler at Trump kommer til å bli slått

Walz bruker valgdagen i Pennsylvania. Her understreker han overfor journalister at han forstår at landet er splittet, men at han har fått en følelse av at Donald Trump kommer til å tape. Dette inntrykket har festet seg hos Walz etter han har vært ute og snakket med velgere.

– Jeg kjenner hvor sultne de er på noe som er annerledes, sier han ifølge CNN.

På spørsmål om hva han tenkte da han våknet tirsdag morgen, svarer han at troen på landet er gjenopprettet etter reiser på kryss og tvers, der han har sett hvordan demokratiet fungerer i praksis.

Les også: – Trump kommer ikke til å forsvinne. Han elsker jo rampelyset (+)

Les også: Seltzer med Trump-advarsel: – Det blir enda verre denne gangen