USA gir Israel strykkarakter for Gaza-nødhjelp

Talsperson Matthew Miller i det amerikanske utenriksdepartementet ga mandag strykkarakter til Israel med tanke på å oppfylle kravene USA kom med i forrige måned om å beder leveransene av nødhjelp.

Kravbrevet kom med en frist på 30 dager og en trussel om mulig innskrenkninger i USA militære hjelp til Israel. Fristen går ut om ni dager.

– Per i dag har det ikke vært noen markant vending i situasjonen. Vi har sett en økning av visse tiltak. Men om du ser på anbefalingene i brevet. så er de ikke oppfylt, sier Miller.

Utenriksminister Antony Blinken gjentok mandag oppfordringen om å sikre mer nødhjelp til Gaza da han snakket på telefon med sin israelske kollega Yoav Gallant.

Tidligere på dagen sendte Israel et formelt varsel til FN om oppsigelse av avtalen som regulerer virksomheten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) på Vestbredden og Gazastripen. FNs sikkerhetsråd har protestert mot oppsigelsen, som kommer etter at Israels nasjonalforsamling for en uke siden vedtok å nekte UNRWA adgang til Israel og de palestinske områdene.

