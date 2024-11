Flere ansatte skal være såret i angrep mot det siste sykehuset i Nord-Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– I dette øyeblikket fortsetter okkupasjonsstyrkene på voldsomt vis å bombardere og ødelegge Kamal Adwan-sykehuset, idet de angriper alle deler av sykehuset, meldte Gazas helsedepartement mandag ettermiddag.

Sykehuset ligger i byen Beit Lahiya, der boligområder den siste tiden er blitt utsatt for flere svært blodige israelske angrep med mange drepte og sårede sivile, ifølge både palestinske kilder og FN.

Sykehusdirektør Hossam Abu Safieh beskriver situasjonen ved sykehuset som katastrofal.

– Greier ikke å dra

– Flere av våre ansatte er blitt såret og vi er ikke i stand til å forlate sykehuset. Vi forstår ikke meningen med denne bombingen som retter seg inn mot sykehuset, sier han.

Ifølge Safieh ble ikke sykehuset kontaktet av militæret før angrepet startet. Det israelske militæret har ifølge AFP sagt at de sjekker meldingene. Men i en annen uttalelse mandag heter det at soldatene fortsetter å operere mot det som omtales som «terrorinfrastruktur» i den nordlige og sentrale delen av Gaza.

I slutten av oktober stormet israelske soldater sykehuset, noe som førte til at to barn mistet livet, ifølge Gazas helsedepartement.

Pågrep helsepersonell

Palestinske myndigheter har også meldt at hundrevis av medisinsk personell og enkelte fordrevne palestinere ble pågrepet. Senere har Leger Uten Grenser bekreftet at en av deres leger er blant de arresterte.

Israel startet en offensiv mot Nord-Gaza for cirka en måned siden. De ba da hele sivilbefolkningen om å forlate området, men mange ble værende fordi de fryktet at Israel vil gjenokkupere området og ikke la dem komme tilbake.

Israel har meldt at målet er å ødelegge Hamas og sørge for at gruppen ikke lenger greier å angripe Israel.

