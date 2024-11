Israel har varslet FN om oppsigelse av UNRWA-avtale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Varselet kommer etter at Israels nasjonalforsamling, Knesset, for en uke siden vedtok å forby UNRWA og nekte organisasjonen adgang til palestinerne i de okkuperte områdene.

På X har Axios-reporter Barak Ravid delt brevet fra det israelske forsvarsdepartementet til Philemon Yang, som leder FNs hovedforsamling. Der går det fram at Knessets vedtak vil tre i kraft etter tre måneder.

Videre står det at Israel vil jobbe sammen med internasjonale partnere, inkludert andre FN-organer, for å legge til rette for humanitær hjelp til Gazas sivile «på en måte som ikke undergraver Israels sikkerhet».

UNRWA ble etablert i 1949 for å hjelpe palestinere som ble fordrevet da staten Israel ble opprettet året før. Avtalen som nå blir sagt opp, er fra 1967 og regulerer virksomheten i de palestinske områdene på Vestbredden og Gazastripen

Organisasjonen har rundt 32.000 ansatte og bistår palestinske flyktninger i Gaza, Vestbredden, Syria, Libanon og Jordan. 13.000 er ansatt på Gazastripen. De bistår 5,9 millioner palestinske flyktninger og deres etterkommere med skolegang, helsetjenester, sosialhjelp, mat og boliger.

Virksomheten inkluderer blant annet 700 skoler og 140 helseklinikker.

