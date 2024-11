Hardkjør mot kommissærer starter i EU-parlamentet

De neste dagene vil det gå slag i slag med utspørringer i parlamentets ulike komiteer.

I fire timer skal hver av de 26 utpekte kommissærene, én fra hvert EU-land, grilles.

Deretter skal de måles og veies, særlig med tanke på om de har evne og kompetanse til å fylle porteføljene de er blitt tildelt.

Tungt press

EU-parlamentet har makt til å si ja eller nei til foreslåtte kommissærer og har tidligere vist muskler overfor kommisjonen gjennom å avvise kandidater.

Tidligere i høst var oppfatningen i Brussel at flere hoder ville rulle, nå er tvilen større.

En av grunnene er at det er lagt et tungt press på parlamentet for å få kommisjonen godkjent innen 1. desember sånn at den kan komme i gang.

Valget i USA tirsdag, som Donald Trump meget vel kan komme til å vinne, gjør ikke hastverket mindre.

Nå er den rådende oppfatningen at alle klarer seg, skriver Politico. Dermed kan hele kommisjonen bli godkjent når parlamentet samler seg i Strasbourg i slutten av november.

Men ingen ting er sikkert.

Dårligst an

En av de to som ligger dårligst an, er italienske Raffaele Fitto, som tilhører Giorgia Melonis ytre høyre-parti Italienske brødre.

De røde, gule og grønne i parlamentet har advart kommisjonspresident Ursula von der Leyen mot å ta Meloni for mye inn i varmen.

Von der Leyen har kvittert med å tildele Fitto en høy posisjon som visepresident i kommisjonen. Hun står samtidig i spagaten mellom å måtte stryke både Meloni og parlamentet med hårene.

Fitto skal i ilden først tirsdag 12. november.

En annen det har versert mange rykter rundt, er Ungarns Oliver Varhelyi, som stiller til gjenvalg som kommissær.

Hard i klypa

Store deler av parlamentet er åpent kritisk til Varhelyi, som mange mener har vært en nikkedukke for Ungarns omstridte leder Viktor Orban.

Samtidig var von der Leyen såpass hard i klypa mot Orban da han stilte i parlamentet nylig, at representantene kan synes det er tilstrekkelig.

Danske Anders Vistisen, som er innpisker i partsgruppa Patrioter for Europa på ytterste høyre fløy i EU-parlamentet, der Orbans parti Fidesz er medlem, advarer mot å gi tommel ned for Varhelyi.

– Dersom de gjør det for å ydmyke Patriotene, ser vi oss selvsagt ikke forpliktet til å fasilitere en rask godkjenning av kommisjonen, sier han.

Pekepinn

Blant dem som skal i høring først, er Maltas kandidat, sosialdemokratiske Glenn Micallef. Mandagens grilling av ham kan gi en pekepinn om hvilken vei det hele bærer.

Dersom det største partiet i parlamentet, høyreliberale EPP, stemmer ham ned, vil den rød-grønne blokken samt liberale Forny Europa, trolig gjøre gjengjeld ved å stemme imot høyresidens kandidater.

Høringene av tungvekterne, blant dem Spanias Teresa Ribera, som kan bli den nest mektigste i kommisjonen, Frankrikes Stéphane Séjourné og Estlands Kaja Kallas, som er utpekt som EUs nye utenrikssjef, kommer på høringenes siste dag 12. november.

