Abort, skatt og straff står også på stemmeseddelen for amerikanske velgere

Over 140 forslag om viktige samfunnsspørsmål blir presentert for velgerne i 41 av USAs delstater valgdagen 5. november. Flere av disse forslagene kan komme til å øke valgdeltakelsen.

En økt deltakelse kan igjen påvirke valget i vippestater og dermed få konsekvenser for hvem av presidentkandidatene som går seirende ut av valget, og dessuten for sammensetningen av Kongressen og nøkkelstillinger i delstatene.

Mange spørsmål

Delstatene Arizona, Colorado og California har flest spørsmål på stemmesedlene. Flere forslag kan fortsatt legges til i noen delstater, mens andre steder kan forslag bli fjernet dersom pågående søksmål vinner fram.

Her er en oversikt over noen av de viktigste spørsmålene velgerne kan ta stilling til.

Abort

Forslag som dreier seg om svangerskap, har økt etter den svært kontroversielle høyesterettsavgjørelsen i 2022, som fjernet den landsdekkende retten til abort og overlot spørsmålet til delstatene.

Delstater som Arizona, Colorado, Florida, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada og South Dakota, har spørsmålet om abort på stemmeseddelen. De fleste av disse statene vil garantere retten til abort fram til fosterets levedyktighet og tillate at abort utføres senere dersom helsesituasjonen for kvinnen tilsier det.

Assistert selvmord

Et foreslått tillegg i West Virginia vil forby medisinsk assistert selvmord og er det eneste forslaget av denne typen ved årets valg.

Legeassistert selvmord er tillatt i ti delstater og Washington, D.C.

Stemmerett for borgere

Amerikansk lov fra 1996 forbyr ikke-borgere å stemme i føderale valg, og mange delstater har allerede lignende lover.

Republikansk-ledede lovgivende forsamlinger i de åtte delstatene Idaho, Iowa, Kentucky, Missouri, North Carolina, Oklahoma, South Carolina og Wisconsin har likevel foreslått tillegg som fastslår at kun borgere kan stemme.

Selv om det ikke har vært noen indikasjoner på utbredt stemmegivning av ikke-borgere, har man på republikanske side til dels uttrykt stor bekymring for dette. Å få stanset uønsket innvandring er dessuten en av kjernesakene for republikanere.

Kriminalitet

Et forslag i California vil skjerpe straffen for gjentatte butikktyverier og fentanyl-selgere. Det er også et forslag om å opprette et nytt behandlingsprogram for folk som har gjentatte narkotikadommer på seg.

I Arizona foreslås livstid i fengsel for visse overgrep mot barn. I Colorado vil to forslag nekte kausjon i saker om overlagt drap og forlenge obligatoriske fengselsstraffer før prøveløslatelse for visse voldsforbrytelser.

Skolevalg

Et forslag i Florida vil gjøre valg til skolestyrer partipolitiske igjen, og dermed reversere en endring fra 1998 som gjorde disse valgene partinøytrale ved å fjerne partibetegnelsene fra stemmesedlene.

Våpenbeskatning

Et forslag i Colorado vil pålegge en omsetningsavgift på skytevåpen og ammunisjon. Inntektene skal hovedsakelig gå til støtte for kriminalitetsofre. Føderalt skattlegges allerede salg av våpen og ammunisjon.

Marihuana

Velgere i Florida, North Dakota og South Dakota vil kunne ta stilling til legalisering av rekreasjonsbruk av marihuana for voksne.

Omtrent halvparten av USAs stater tillater rekreasjonsbruk av marihuana. Rundt et titalls andre tillater medisinsk bruk av marihuana.

Ekteskap

Selv om amerikansk høyesterett legaliserte likekjønnet ekteskap i 2015, har noen delstater fortsatt ugyldige bestemmelser mot det. Forslag i California, Colorado og Hawaii vil oppheve disse bestemmelsene.

Lønn og ytelser

Et forslag i California ville gradvis øke minstelønnen til 18 dollar (cirka 196 kroner) per time. Forslag i Alaska og Missouri ville øke minstelønnen til 15 dollar (cirka 164 kroner) per time og kreve betalte sykedager.

Straffarbeid

Forslag i California og Nevada vil oppheve bestemmelser som tillater ufrivillig arbeid som straff for forbrytelser.

Eiendomsskatt

Velgere i North Dakota kan vurdere et forslag om å fjerne eiendomsskatt. Hvis det vedtas, kan lokale myndigheter trenge over 3 milliarder dollar (nærmere 33 milliarder kroner) annethvert år i erstatningsinntekter fra delstaten, som i dag samler inn milliarder i skatter fra fossilindustrien.

Økende eiendomsverdier har også ført til forslag om å begrense eller redusere verdsettelsen av eiendommer eller skatter i Colorado, Florida, Georgia og New Mexico.

Sportsspill

Velgere i Missouri kan avgjøre om pengespill på sport skal legaliseres gjennom et forslag støttet av delstatens profesjonelle idrettslag. Totalt 38 delstater og Washington, D.C. tillater allerede pengespill på sport, som har vokst raskt etter at amerikansk høyesterett åpnet for dette i 2018.

Fakta om abort på stemmesedlene i USA-valget

Abort vil være på stemmeseddelen i ti amerikanske delstater, deriblant i vippestater som spiller en avgjørende rolle i presidentvalget og kampen om kontrollen over Kongressen.

Etter høyesteretts beslutning i 2022 om å oppheve den nasjonale retten til abort har spørsmålet hatt negativ innvirkning på republikanernes resultater i delstatsvalg og økt støtten til demokratiske kandidater i konservative stater som Kentucky og Kansas.

Hvert annet år står en tredel av Senatets medlemmer på valg. Flere delstater som vurderer abortendringer, har også viktige valg på senatsmedlemmer.

Arizona og Nevada er to av vippestatene der velgerne vil avgjøre om abortrettigheter skal sikres i grunnloven. Begge stater har også viktige senatsvalg som kan påvirke kontrollen over Senatet.

I dypt konservative stater som Missouri og South Dakota, hvor abort nesten er totalforbudt, vil velgerne avgjøre om de skal legge til abortrettigheter i sine delstatslover.

Kilder: Reuters/ SNL

