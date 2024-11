Kvinne pågrepet i Iran etter å ha strippet i protest mot trakassering

Kvinnen, som ikke er navngitt, skal ha blitt utsatt for trakassering av Basij-militsen inne på det prestisjetunge Teheran Azad University of Science and Research lørdag.

Ifølge flere medier og sosiale medier-kanaler utenfor Iran, ble kvinnen utsatt for trakassering da medlemmer av den frivilligbaserte militsen rev i stykker hijaben og klærne hennes.

Kvinnen skal deretter ha tatt av seg resten av klærne i protest og satt seg utenfor universitetet kun ikledd undertøyet. Etterpå skal hun ha gått ut i gata i samme antrekk, til forbauselse fra flere forbipasserende, ifølge en video publisert i sosiale medier.

Ubekreftede meldinger

Irans strenge kleskode for kvinner innebærer at det er obligatorisk å ha på seg hijab og løstsittende klær som ikke viser noen kroppslige fasonger, i det offentlige.

Videoen, som først ble publisert av en konto for iranske studenter, har siden blitt publisert i en rekke persiskspråklige medier og på kanalene til flere aktivistgrupper.

Nyhetsbrevet Amir Kabir hevder at kvinnen også ble utsatt for vold under pågripelsen. Det er ikke bekreftet fra uavhengig hold, men det konservative statstilknyttede nyhetsbyrået Fars bekrefter hendelsen i en nyhetsmelding, der kvinnen er avbildet i et uskarpt bilde.

«Upassende klær»

Fars hevder kvinnen brukte «upassende klær» i timen og at hun kledde av seg etter å ha blitt advart av sikkerhetsvakter om å overholde kleskoden. Nyhetsbyrået henviser til «vitner», som insisterer på at sikkerhetsvaktene snakket rolig til kvinnen og avviste at hun hadde blitt utsatt for vold.

En talsperson for universitetet hevder kvinnen lider av en psykisk sykdom, mens flere andre mener hendelsen kan ha vært en protestaksjon mot myndighetene.

Det brøt ut landsomfattende protester i Iran i 2022 etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt etter å ha blitt pågrepet for angivelig å ha brutt landets klesregler. Totalt 551 demonstranter ble drept i uroen som fulgte og tusenvis ble pågrepet.

