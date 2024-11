Dødstallet stiger etter takkollaps på serbisk togstasjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I tillegg behandles to personer på sykehus for kritiske skader, opplyser innenriksminister Ivica Dacic.

Det 35 meter lange betongtaket raste sammen ved 12-tiden fredag.

– Dette er en svært komplisert redningsoperasjon, som fortsatt vil pågå i mange timer. Rundt 80 redningsarbeidere fra flere byer deltar i arbeidet, opplyser Dacic.

Utover kvelden brukte redningsmannskapene to store gravemaskiner til å få ut to kvinner som lå fanget under det sammenraste taket. Tilstanden deres ble beskrevet som kritisk.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, men vil bli etterforsket, sier statsminister Milos Vucevic. Det massive betongtaket ble bygget i 1964.

