FNs hjelpeorganisasjon UNRWA i fullstendig limbo

Den israelske nasjonalforsamlingen forbød denne uka alt samarbeid med FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Til tross for sterke internasjonale protester og advarsler vedtok flertallet i Knesset 28. oktober to lover: Den ene forbyr UNRWA å operere i Israel og de israelskokkuperte områdene, mens den andre forbyr israelske myndigheter å ha noen om helst kontakt med FN-organisasjonen. Israel har begrunnet vedtaket med at organisasjonen er infiltrert av Hamas og at den deltok i terrorangrepet mot Israel 7. oktober i fjor. Disse påstandene er ikke bevist.

Vedtakene vil tre i kraft i løpet av tre måneder. UNRWA må da stenge hovedkvarteret i Jerusalem, og deres ansatte vil ikke få visum til Israel.

Vedtaket forbyr ikke UNRWA å arbeide i Gaza, men forbudet vil gjøre arbeidet svært mye vanskeligere, både i Gaza og på Vestbredden.

I den store uvissheten

UNRWA er dermed nå kastet ut i den store uvissheten, og det er svært usikkert hvordan organisasjonen kan fortsette. Det store spørsmålet er hva som skjer med palestinerne som i dag er fullstendig prisgitt organisasjonens hjelp.

UNRWA har i over sju tiår tilbudt hjelp, skolegang og helsehjelp over hele de palestinske territoriene og til palestinske flyktninger andre steder.

Israel vil nå altså forby organisasjonen fra å kommunisere og koordinere med israelske myndigheter og forby UNRWAs aktiviteter fra innsiden av Israel og det okkuperte Øst-Jerusalem.

– Den mest umiddelbare effekten er at det blir svært vanskelig for UNRWA å fortsette sine operasjoner i Øst-Jerusalem, der blant annet Shuafat-flyktningleiren befinner seg, sier statsviter Rex Brynen som er ekspert på palestinske flyktninger.

Store problemer

Talsperson for UNRWA i Jerusalem, Jonathan Fowler, mener imidlertid at vanskelighetene vil spre seg umiddelbart.

– Forbudet vil bety slutten på koordinering med israelske myndigheter. Det er rett og slett et enormt slag mot vår evne til å fortsette hjelpeoperasjonen i Gaza, der vi er ryggraden i alt hjelpearbeid, understreker Fowler.

UNRWA har 13.000 ansatte i Gaza, men styrer også den humanitære innsatsen til andre organisasjoner. De er derfor avhengig av regelmessig kontakt med israelske myndigheter, spesielt i alle spørsmål som dreier seg om humanitær hjelp.

Brynen sier at også arbeidet på den okkuperte Vestbredden vil bli svært mye vanskeligere. Der bistår UNRWA rundt 900.000 flyktninger og driver 43 klinikker og nesten 100 skoler.

Gjentatt forsøk

Brynen mener det svært omdiskuterte og kritiserte israelske vedtaket kommer som følge av det israelske sinnet i kjølvannet av terroraksjonen 7. oktober, der altså Israel har koblet UNRWA-ansatte til aksjonen.

Men Brynen sier at forbudet også reflekterer Israels gjentatte forsøk opp gjennom årene på å svekke UNRWA, for på den måten å forsøke å marginalisere det store spørsmålet om palestinske flyktningers rettigheter.

I Israel er det mange som kritiserer UNRWA for å fremme palestinske flyktningers rett til å returnere. Den israelske politikeren Einat Wilf mener blant annet at det bare er en liten andel av de palestinerne som UNRWA anser som flyktninger, som faktisk er det i henhold til internasjonale lover. Dette avviser FN.

Hva kan erstatte UNRWA?

Enkelte håper at UNRWAs oppgaver kan overtas av andre utenlandske organisasjoner eller andre FN-organer. Dette avvises av både UNRWA selv og andre internasjonale hjelpeorganisasjoner.

– UNRWA har eksistert i 75 år, og forsøk på å finne en erstatning har hittil mislykkes fullstendig, mener talsperson Juliette Touma.

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen understreker at UNRWA er langt større enn alle andre bistandsorganisasjoner i Gaza, inkludert Unicef, Verdens matvare program og Røde Kors, til sammen.

– Om vi prøver å doble vårt arbeid, så vil det bare være en liten del av den virksomheten UNRWA gjør i dag, uttalte han til NRK.

Den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden har på sin side store økonomiske problemer og vil være fullstendig ute av stand til å overta UNRWAs operasjoner.

Fakta om UNRWA

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) ble etablert i 1949 for å bistå palestinere som ble fordrevet da staten Israel ble opprettet i 1948.

Fordi det palestinske flyktningproblemet oppsto i 1947-49, altså før FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ble opprettet i 1950, holdes palestinske flyktninger utenfor UNHCR.

I motsetning til UNHCR jobber ikke UNRWA for politiske løsninger på det palestinske flyktningproblemet.

UNRWA har rundt 32.000 ansatte og bistår palestinske flyktninger i Gaza, Vestbredden, Syria, Libanon og Jordan. 13.000 av de ansatte er på Gazastripen.

Hjelpeorganisasjonen bistår i dag 5,9 millioner palestinske flyktninger og deres etterkommere med skolegang, helsetjenester, sosialhjelp, mat og boliger.

UNRWA driver over 700 skoler og 140 helseklinikker.

Fjorårets budsjett var på 16 milliarder kroner, men FNs medlemsland har de siste årene ikke bidratt med det UNRWA har bedt om.

Kilde: NTB, UNRWA, SNL

