Redd Barna: Rekordmange barn blir ofre for krigsforbrytelser

– Verden har blitt ekstremt farlig for barn som lever i konfliktsoner, sier direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes.

19 prosent av verdens barn – 473 millioner – lever i dag i krigs- og konfliktområder. Det er nesten dobbelt så mange som på midten av 1990-tallet.

Forferdelig utvikling

– I snitt ble 31 barn drept eller lemlestet hver eneste dag i 2023. Dette er en forferdelig utvikling som vi må gjøre alt vi kan for å snu, sier Knag Fylkesnes.

Ifølge rapporten fra Redd Barna økte antallet alvorlige overgrep mot barn i krigs- og konfliktområder med 15 prosent fra 2022 til 2023.

Redd Barna har drevet registrering siden 2005 og konstaterer at det dermed ble satt en dyster rekord.

Verst i Palestina og Sudan

I fjor ble det registrert 31.721 alvorlige overgrep mot barn i krig og konflikt, noe som i gjennomsnitt tilsvarte 86 hver eneste dag.

FN definerer grove forbrytelser mot barn som drap, lemlestelse, bortføring, seksuell vold, tvangsrekruttering til væpnede grupper, angrep på skoler og sykehus, samt nekting av humanitærhjelp.

Økningen var størst i de palestinske områdene der det ble registrert 170 prosent flere alvorlige overgrep enn året før.

– Dette skyldes blant annet den bestialske krigføringen i Gaza, som har rammet barn ekstremt hardt. Vi tør nesten ikke tenke på hvordan disse tallene ser ut for i år, sier Knag Fylkesnes.

Den største relative økningen i grove forbrytelser var i borgerkrigsherjede Sudan, der antallet tilfeller ble femdoblet fra 2022 til 2023.

Minst 11.388 barn ble ifølge Redd Barnas verifiserte tall drept eller lemlestet i krig eller konflikt i fjor, og mer enn en tredel av dem var palestinske.

Enorme kostnader

Redd Barna peker ikke bare på den enorme økningen av forbrytelser mot barn, men også på hva krig og konflikt koster verdenssamfunnet.

I fjor anslår de at prislappen for krig var på 19.100 milliarder dollar, drøyt 200.000 milliarder kroner.

Mens investeringene i våpensystemer og forsvar øker kraftig, er satsingen på freds- og konfliktforebygging redusert de siste 15 årene, påpeker organisasjonen.

Etterlyser fredsbygging

Redd Barna ber nå Norge gå foran og utarbeide en langtidsplan for en fredeligere verden.

– Alle piler peker i feil retning. Denne rapporten understreker et akutt behov for et krafttak for fred. Langt mer investeringer trengs i å forebygge konflikt og bygge fredeligere samfunn, sier Knag Fylkesnes.

– Vi vet hva som trengs. Nå mangler bare politisk vilje, og Norge kan være en ledestjerne her, sier hun.

