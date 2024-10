Finland beslaglegger store russiske verdier

Naftogaz gikk rettens vei med krav om erstatning etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014.

Et internasjonalt tribunal i Haag beordret i april 2023 Russland til å betale drøyt 46 milliarder kroner pluss renter til Naftogaz som erstatning for verdier selskapet mistet på Krim.

En domstol i Helsingfors har besluttet at det skal tas beslag i russiske verdier for et tilsvarende beløp, og finske myndigheter opplyser at dette nå er gjort. Det dreier det blant annet om 45 eiendommer. Noen av disse brukes av Russlands ambassade i offisiell sammenheng og er beskyttet av diplomatisk immunitet, ifølge det russiske utenriksdepartementet.

Russlands ambassade i Helsingfors opplyser at de har fremmet en «sterk protest» og har bedt om at beslutningen blir omgjort. I Moskva ble Finlands ambassadør innkalt til utenriksdepartementet.

– Russland har krevd at finnene revurderer denne ulovlige beslutningen så raskt som mulig. Det ble understreket overfor ambassadøren at dersom dette ikke skjer, må Finlands regjering ta ansvar for konsekvensene. Om nødvendig vil Russland komme med mottiltak, skriver departementet i en uttalelse. De mener beslaget bryter Wien-konvensjonen om diplomatiske forbindelser.

Blant eiendommene som er beslaglagt, er boliger som benyttes av russiske diplomater i Finland.

Mange av eiendommene ble tvangsinnløst fra Tyskland etter at den såkalte fortsettelseskrigen mellom Finland og Sovjetunionen var over i 1944.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)