75.000 skal ha vært på Harris-møte

– Amerika, dette er ikke en presidentkandidat som tenker på hvordan han kan gjøre livene deres bedre. Dette er en som er ustabil, oppslukt av hevn, besatt av klaging og på jakt etter ubegrenset makt, sa Kamala Harris, som kalte Donald Trump diktator og smålig tyrann foran titusener av tilhengere på et valgmøte nær Det hvite hus tirsdag.

Ifølge valgkampteamet hennes hadde over 75.000 personer møtt opp på det som er hennes største valgmøte noen gang. Møtestedet var samme sted der Trump talte til sine tilhengere 6. januar før kongresstormingen.

– Hør her, vi vet hvem Donald Trump er. Han er personen som sto på dette stedet for snart fire år siden og sendte en væpnet gjeng mot Kongressen for å hindre folkets vilje i et fritt og rettferdig valg, sa Harris.

Harris lovet å arbeide for å forbedre amerikanernes liv.

– Trump har brukt et tiår på å prøve å holde amerikanerne splittet og gjøre dem redde for hverandre. Det er slik han er. Men Amerika, jeg står her i kveld for å si: Det er ikke slik vi er, sa Harris.

– Hun er alt jeg alltid har ønsket i en president. Hun er munter. Hun er ekte, hun er mektig. Og hun er en kvinne. Det er på tide at dere menn, beklager å måtte si det, setter dere i baksetet, fordi nå er det vi som kjører, sa en av de fremmøtte, Saul Schwartz, med henvisning til menn generelt, til journalister på stedet. Hun poengterte at ektemannen er Trump-tilhenger.

