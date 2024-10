Adidas og Kanye West har begravd stridsøksen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

West, som nå kaller seg Ye, nektet blant annet for at holocaust hadde funnet sted, hyllet Adolf Hitler og beskrev ved en anledning også seg selv som nazist.

I 2022 valgte Adidas å bryte samarbeidet til tross for at dette innebar betydelig risiko for økonomisk tap.

Kanye West, som har endret sitt juridiske navn til Ye, hadde designet en rekke produkter for Adidas, og partene har ligget i konflikt om rettigheter og penger siden samarbeidet tok slutt.

Tirsdag opplyste Adidas-konsernets norske sjef Bjørn Gulden at det er inngått forlik, og at alle søksmål nå er ryddet av veien.

Forliket innebærer ifølge Gulden ikke at utbetalinger fra noen av partene.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)